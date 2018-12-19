Дом культуры «Октябрь» в Самаре отремонтирует «Регионспецстрой»
19 декабря 2018 13:34
35
Единственным участником, чья заявка соответствовала требованиям, стал «Регионспецстрой». Вероятно с ним и заключит теперь контракт заказчик — МБУК Самары «Дом культуры «Чайка».
Первоначально аукцион был объявлен 13 ноября 2018 года. Подрядчику требовалось провести капитальный ремонт нежилого здания по адресу Красноглинский район, поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9. Им управляет «Чайка», в здании размещается дом культуры «Октябрь». Потребуется оборудовать зал, а также отремонтировать всю инженерную инфраструктуру. Срок выполнения — до 31 декабря 2019 года.
В торгах приняло участие несколько компаний, однако информация о них не раскрывается, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 декабря 2018 13:34
Таковы результаты торгов, подведенные 12 декабря. Благоустройство региона
34
18 декабря 2018 12:31
На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвящённое городскому округу Кинель. Благоустройство региона
219
15 декабря 2018 10:54
Реконструкцию запланировали на следующий год. Благоустройство региона
515
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
568
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
620
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
596
Всё в Дом
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
231
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
470
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
451
ЖКХ
19 декабря 2018 13:41
При этом фонд в этом году сорвал краткосрочную программу капремонта. ЖКХ
71
19 декабря 2018 11:59
Между тем жители области уже подготовили петицию, адресованную Владимиру Путину. ЖКХ
161
19 декабря 2018 11:45
Первые дни акции «В Новый год – без старых долгов» прошли очень активно. ЖКХ
101
Экология
19 декабря 2018 09:18
Будьте внимательны и осторожны! Экология
332
13 декабря 2018 09:15
Специалисты сильно обеспокоены. Экология
660
8 декабря 2018 12:27
Так они решили привлечь внимание жителей и властей. Экология
449
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1762
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
666
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1046
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
941
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
663
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
622
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1171
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1040
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1416
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1808
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1898
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3119
Мероприятия