До 10 декабря Самару украсят к Новому году
28 ноября 2018 10:25
81
Праздничная иллюминация на улицах Самары в этом году удивит разнообразием и красотой, при чем украшены будут как традиционные места массовых гуляний ул. Ленинградская, пл. Куйбышева, склон пл. Славы, набережная, так и общественные пространства во всех районах города.
Создавать новогоднее настроение доверили сотрудникам муниципального предприятия «Самарагорсвет». Завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндами. Эти яркие, полюбившиеся горожанам, светящиеся арт-объекты устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед ДК имени Литвинова, на площади перед ДК «Нефтяник», в поселке Управленческий, в сквере Первых космонавтов и на набережной.
В этом году в Самаре светящимися гирляндами подсветят 1500 деревьев. На сегодня завершено украшение деревьев на ул. Молодогвардейская от ул.Невской до ул.Полевой, ул. Маяковского, в сквере им. В. Высоцкого.
Кроме дорожных магистралей, впервые деревья будут подсвечены на общественных пространствах, отремонтированных по федеральной программе «Комфортная городская среда». В Новогодний наряд оденется сквер на ул. Мичурина в Ленинском районе, Солнечная поляна и Школьная аллея в Кировском районе, сквер Санфировой и благоустроенный бульвар на ул. Революционной в Железнодорожном районе, где планируют установить также светящиеся арки.
Монтаж «звездного неба» и светящихся арок в настоящее время производится на ул. Лениградской. Всего на улицах города продолжается установка 2741 статодинамических конструкций и 1660 метров гирлянд. Иллюминация устанавливается на фасадах зданий, на столбах опор освещения, на центральных улицах города с помощью специальных световых перетяжек, а также в парках, скверах и на площадях.
Стоит отметить, что светодиодные гирлянды и световые фигуры, которые используются для украшения городских улиц, очень экономичны и долговечны. Всю новогоднюю иллюминацию планируют установить до 10 декабря, сообщает сайт горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
28 ноября 2018 10:25
В городе продолжается установка новогодней иллюминации. Благоустройство региона
80
28 ноября 2018 09:56
Автор проекта получит 500 тысяч рублей. Благоустройство региона
136
27 ноября 2018 17:38
Праздничная иллюминация на улицах Самары в этом году удивит разнообразием и красотой. Благоустройство региона
407
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
418
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
527
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
491
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
56
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
362
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1609
ЖКХ
28 ноября 2018 10:36
Профилактика и ремонт всего оборудования ведется непрерывно. ЖКХ
100
26 ноября 2018 16:39
Всего муниципальные предприятия сегодня задействовали 208 машин и увеличили число рабочих до 320. ЖКХ
262
23 ноября 2018 15:59
Всего муниципальные предприятия вывели более 280 машин и 400 рабочих. ЖКХ
338
Экология
28 ноября 2018 11:29
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу. Экология
0
27 ноября 2018 14:00
В наших краях такие птицы не водятся. Экология
267
27 ноября 2018 13:39
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Экология
270
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
547
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
503
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
964
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1055
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
993
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1035
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
873
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
845
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1288
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1653
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1695
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2849
Мероприятия