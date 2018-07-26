Дмитрий Азаров оценил ход реализации проекта по формированию комфортной среды в Ставропольском районе
26 июля 2018 11:28
82
В среду, 25 июля, во время рабочей поездки в Ставропольский район глава региона Дмитрий Азаров ознакомился с ходом выполнения в муниципалитете программы "Формирование комфортной городской среды".
В ходе голосования по выбору общественных пространств для благоустройства жители района выбрали 21 объект в сельских поселениях. Более 73% жителей Нижнего Санчелеево высказались за преображение парковой зоны, где установлен монумент Славы Героям Великой Отечественной войны.
По их желанию в парковой зоне до 1 сентября должны появится детская и спортивная площадки, освещение, тротуарные дорожки, скамейки для отдыха и цветники.
После знакомства с проектом, Дмитрий Азаров высказал мнение, что спортивная площадка рядом со стелой памяти не совсем уместна и предложил вместе с жителями поселения выбрать другое удобное место для ее размещения. Около мемориала более логично размещение площадки для проведения торжественных мероприятий, в том числе, для учащихся нижне-санчилеевской школы им. Героя Советского Союза И. Д. Бузыцкова, пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
26 июля 2018 11:28
Для благоустройства жители района выбрали 21 объект в сельских поселениях. Благоустройство региона
82
26 июля 2018 11:11
Речь идет об участке от Ташкентской до Алма-Атинской. Благоустройство региона
130
26 июля 2018 09:57
Ранее там планировали возвести многоэтажку. Благоустройство региона
122
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
504
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
230
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
304
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
451
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
224
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
227
ЖКХ
26 июля 2018 10:42
«РКС-Самара» проверили платёжную дисциплину. ЖКХ
91
25 июля 2018 10:17
Это сервис online-приема сообщений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
228
24 июля 2018 13:37
Сейчас идёт поиск нарушителей. ЖКХ
317
Экология
23 июля 2018 12:44
Волонтеры продолжат экологические рейды по Самарской Луке, вдоль береговой линии рек и озер, в Самаре и Тольятти. Экология
453
22 июля 2018 23:57
Скот является крупным источником парниковых газов. Экология
806
18 июля 2018 13:20
Уборка прошла на берегах реки Волги. Экология
280
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
146
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
343
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
807
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
621
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
652
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
823
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1283
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1222
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2938
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2002
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3165
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
474
Мероприятия