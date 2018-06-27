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Дмитрий Азаров: "Благоустройство территорий будет вестись только с учетом мнения жителей"

27 июня 2018 13:28
156
Дмитрий Азаров:
В Самарской области только в этом году в порядок приведут 394 дворовые территории.

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" рассказал о ходе реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на территории губернии.

Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году на реализацию этой программы выделяется 1,119 млрд руб., из которых 573 млн - федеральные средства, пишет Волга Ньюс.

"На благоустройство дворов и общественных пространств выделяются значительные деньги по всей России. Важно, что федеральные средства выделяются для решения даже не региональных вопросов, а задач местного значения. Делается это по прямому поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, поскольку на высшем уровне есть понимание того, насколько важно для населения нашей страны жить в комфортных условиях", - сказал глава региона.

В Самарской области только в этом году в порядок приведут 394 дворовые территории. "В этой работе у нас задействованы практически все муниципалитеты региона. Жители сами выбрали дворы и общественные пространства, которые будут приведены в порядок, и эта работа будет продолжена и в следующем году. Вместе с людьми отберем пространства, которые будут благоустроены", - пообещал Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона отметил проект реконструкции набережной Волги в Октябрьске. "Этот проект стал победителем федерального конкурса для малых городов и исторических поселений и получит дополнительное финансирование. Я рад, что в Октябрьске будет реконструирована набережная. Победа в конкурсе - свидетельство того, что могут сделать креативные идеи и совместная работа жителей", - сказал Дмитрий Азаров.

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Комментарии



Благоустройство региона
27 июня 2018  13:28
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Благоустройство территорий будет вестись только с учетом мнения жителей"
В Самарской области только в этом году в порядок приведут 394 дворовые территории. Благоустройство региона
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