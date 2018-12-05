Чиновник отбил кресло, потерянное из-за проблем самарских кладбищ
5 декабря 2018 10:54
194
Замглавы одного из департаментов Самары отказался расплачиваться своим рабочим местом за состояние двух кладбищ в Красноглинском районе и победил. Самарский районный суд 21 ноября удовлетворил иск Дмитрия Ефремова и не только восстановил его в должности заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребительского рынка, но и постановил выплатить более 230 тысяч рублей за вынужденный прогул. В должности г-н Ефремов должен быть восстановлен немедленно, хотя у департамента есть время до 26 декабря на обжалование решения районного суда.
Поводом для увольнения Дмитрия Ефремова стало внесенное на имя главы Самары представление районной прокуратуры в связи с состоянием кладбищ «Мехзаводское» и «Управленческое». Прокурорская проверка показала, что первое вышло за отведенные ему границы на 20 соток, на втором нет света, канализации, водоснабжения, стоянок для автотранспорта и катафалков, мусорных контейнеров, отсутствует дренаж и т.д.
Рассмотрев представление прокуратуры, комиссия департамента назначила виновным Дмитрия Ефремова. Тот парировал, что не мог повлиять на ситуацию, так как не имел ни достаточных полномочий, ни финансирования. Тем не менее ему все-таки назначили дисциплинарное взыскание в виде увольнения, которое 26 июля подписал своим распоряжением глава департамента Александр Андриянов. Незаконность этого решения признала Гострудинспекция, куда обратился г-н Ефремов, но далее никаких действий в плане воздействия на департамент не предприняла.
Тогда уволенный зам обратился в суд, который пришел к аналогичному выводу. Оказалось, что по должностным инструкциям уволенный зам был не единственным, кто отвечал за состояние кладбищ. Кроме того, осталось неуточненным, что именно он должен был сделать для устранения нарушений. Ведь очисткой кладбищ от кустарника и мелколесья непосредственно замглавы департамента не занимался, а другие проблемы были признаны неустранимыми «вследствие сложности рельефа» кладбищ и нахождения рядом объектов городской инфраструктуры, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 декабря 2018 12:51
Расходы за проведенные работы будут взысканы с владелицы. Благоустройство региона
205
5 декабря 2018 10:54
Суд и постановил выплатить более 230 тысяч рублей за вынужденный прогул. Благоустройство региона
194
4 декабря 2018 19:40
Санкт-Петербургская «Группа компаний «Мегаполис» стала победителем торгов на право изготовления новогодних арт-объектов для Самары. Благоустройство региона
281
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
110
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
558
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
543
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
248
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
389
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1626
ЖКХ
4 декабря 2018 09:43
В случае подписания концессионного соглашения с ООО «Самарские коммунальные системы» затраты войдут в инвестиционную программу предприятия. ЖКХ
299
3 декабря 2018 14:01
Время идет, долги продолжают расти. ЖКХ
251
3 декабря 2018 10:53
Первый скачок произойдет 1 января. ЖКХ
372
Экология
5 декабря 2018 10:48
Зафиксировано абсолютное отсутствие заявок на лот. Экология
143
29 ноября 2018 09:44
Столбик термометра опустится до -23 градусов. Экология
416
28 ноября 2018 11:52
Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году. Экология
208
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
125
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
386
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
712
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
616
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1056
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1151
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
979
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1317
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1709
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2938
Мероприятия