Бульвар на улице Революционной в Самаре выложат двухцветной плиткой
10 июня 2018 11:22
В Самаре вскрывают и убирают асфальт на бульваре, который расположен на улице Революционной.
— Вскоре на объекте появится новая двухцветная плитка, — сообщила управляющая микрорайоном 1/35.
Бульвар на улице Революционной закрыт на реконструкцию. Он попал в программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды».
Во время ремонта на территории планируют обновить тротуары и уложить новый газон. Речь идет об участке от улицы Гагарина до Аэродромной, пишет 63.ру.
Сейчас бульвар огражден сеткой, там выставлены предупреждающие знаки.
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