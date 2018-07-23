Бульвар на ул. Революционной в Самаре украсят 8,4 тысячи квадратных метров газонов
23 июля 2018 10:40
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В Самаре продолжаются ремонтные работы в местах, которые стали лидерами народного голосования в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Так, в Железнодорожном районе на бульваре по улице Революционной ежедневно задействовано порядка 30 единиц техники. Благоустройство ведется на участке от улицы Аэродромной до улицы Гагарина.
«Ход ремонта каждый день оценивает инициативная группа. Даже не ожидали, что благоустройство будет идти настолько качественно и быстро. Пока нас все устраивает. Но подрядчик заявляет, что, если возникнут вопросы, он готов идти навстречу», - говорит жительница района Наталья Скворцова.
По словам представителя подрядной организации Евгения Князькина, рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза, а также установили бордюрный камень. Сейчас специалисты восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка.
Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи квадратных метров, пешеходной плитки - почти 3 тысячи «квадратов». Когда там окончат озеленение, будут установлены урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны рабочие обустроят уличные ограждения, сообщает горадминистрация.
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