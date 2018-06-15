Аудиторы Самары недосчитались асфальта на тротуарах Волжского проспекта
15 июня 2018 12:05
Контрольно-счетная палата Самары (КСП) установила нарушения закона о закупках при проведении дорожных работ в 2016 году, причем как на этапе их планирования, определения объемов и стоимости работ, так и на этапе выполнения. Проверка касалась бюджетных расходов на программу «Модернизация и развитие автодорог общего пользования местного значения» на 2012–2018 годы». Отчет о результатах проверки опубликован палатой 13 июня.
Аудиторы взяли пробы покрытия отремонтированных тротуаров по Волжскому проспекту и на проезде по улице Георгия Димитрова до «Гимназии №1». В итоге они установили, что подрядчики не выполняли нормативные требования к толщине слоя асфальтобетонного покрытия. Всего же 9 проб, отобранных на отремонтированных дорогах, выявили случаи несоответствия требованиям ГОСТа асфальтобетонной смеси.
При выполнении работ на дорогах в жилом районе «Волгарь» заказчиком не был обеспечен надлежащий строительный контроль качества используемой бетонной смеси и щебня. Не всегда велся контроль и за состоянием дорожного покрытия для устранения дефектов в пределах срока гарантии. Аудиторы выявили разрушения асфальтобетонного покрытия на примыканиях к трамвайным путям на ул. Авроры, по ул. Бобровской от ул. Черемшанской до пр. К. Маркса, а также вокруг колодцев инженерных сетей, расположенных ниже уровня покрытия, на дорогах внутридворовых проездов по пр. Кирова.
Ремонтируя проспект Кирова, подрядчики в одном из мест примыкания не обеспечили водоотвод, и теперь этот участок затапливается во время дождей и таяния снега. О каком именно участке, однако, идет речь, в отчете КСП не указано. Руководству департамента городского хозяйства и экологии и департамента градостроительства направлены представления по устранению нарушений и недостатков, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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Отчет о результатах проверки опубликован палатой 13 июня. Благоустройство региона
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