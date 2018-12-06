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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова

6 декабря 2018 13:25
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Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова
Из-за снега машины и люди движутся по одной и той же дороге.

7 декабря состоится выездной мониторинг состояния дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета на ул.Академика Платонова, 1 до корпуса на ул.Потапова (пересечение с ул. Кольцевой).

В Общероссийский народный фронт в Самарской области обратились активисты студенческой общественности факультета филологии и журналистики Самарского университета, которые обеспокоены безопасностью вынужденного перемещения студентов по дороге между корпусами ВУЗа, находящимися на расстоянии около километра друг от друга, во время учебного процесса.

Ситуация осложняется тем, что на этом участке «глухой» поворот, по которому идти опасно даже в светлое время суток. С наступлением зимы и выпадением снега проезжая часть сужается еще больше, тогда машины и люди движутся по одной и той же дороге.

В выездной инспекции дорог совместно с активистами регионального отделения ОНФ примут участие представители департаментов градостроительства, городского хозяйства, ГИБДД, администрации Октябрьского района.

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Комментарии



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Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова
Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова
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