Активисты ОНФ в Самарской области добиваются восстановления водоснабжения в селе Дмитриевка

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Эксперты Общероссийского народного фронта провели выездную встречу с жителями села Дмитриевка Нефтегорского района Самарской области, чтобы вместе с представителями администрации поселения и МУП «ЖКХ Утевское» найти решение по водоснабжению поселка.На встречу с представителями местной и районной администрации пришли жители домов на улицах Султанова, Больничная, Урожайная, Специалистов, Солнечная, Кооперативная. Они сообщили, что с мая 2018 г. живут без воды.Эксперты Народного фронта посетили дома некоторых жителей и убедились, что всю воду для бытовых нужд и для полива приусадебного участка они запасают в емкости, которые в большом количестве находятся во дворе. «Раньше в особо жаркое лето спасала водонасосная станция, воду качали из речки для полива садов и огородов, позже насос сломался и станцию ликвидировали. Никаких резервных вариантов не осталось, всю воду жители носят на себе из привозного бойлера. Сотрудники больницы и детского сада в таких условиях тоже испытывают серьезные неудобства», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ Юлия Кочетова.Представители МУП «ЖКХ Утевское» сообщили, что система водоснабжения поселка более 40 лет не ремонтировалась, из семи скважин сегодня действуют только три, но и они нуждаются в очистке.Эксперты ОНФ считают, что критическая ситуация с водоснабжением возникла из-за бездействия либо несвоевременных действий администрации поселка. «Глава поселения Дмитриевка не смог правильно оценить масштаб проблемы и занимал выжидательную позицию, ссылаясь то на аномальную жару, то на бесконтрольный разбор воды. По этому поводу даже специальную комиссию создали вместо того, чтобы выработать инженерное решение и оперативно восстановить водоснабжение», – сделал заключение член регионального штаба ОНФ, эксперт в области строительства Дмитрий Волобоев.Исполняющий обязанности главы Нефтегорского района Валентин Пичугин признал, что отсутствие своевременных решений по модернизации системы водоснабжения в поселке, как и неправильные действия местных сельских руководителей и коммунальных служб, привели к чрезвычайной ситуации. Он принес извинения жителям, добавив, что несет полную ответственность за данную ситуацию и приложит все усилия, чтобы в самые короткие сроки она была исправлена.В частности, Пичугин сообщил, что уже приобретен мощный насос для замены на одной из скважин, в ближайшие три дня начнутся работы по очистке еще одной скважины. Кроме того, специалисты определили место для бурения дополнительных скважин. В региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подана заявка на строительство новой скважины. Принятые меры, по мнению руководителя района, позволят в течение 10 дней восстановить подачу воды.Эксперты Народного фронта взяли ситуацию на контроль.