36 новый световых фигур украсят общественные пространства во всех районах Самары

224

Еще на стадии обсуждения концепции новогоднего убранства города, глава Самары Елена Лапушкина заострила внимание на том, как важно и дальше развивать эти общественные пространства, делать их ещё более привлекательными и комфортными для жителей. Благодаря масштабному благоустройству в этом году во всех районах Самары появились новые центры притяжения для круглогодичного отдыха и прогулок горожан.36 новых световых фигур представляют собой отдельные фотозоны, и обещают стать новыми достопримечательностями районов. Праздничные инсталляция «Арка Часы» высотой более 3 метров в ближайшее время появятся около ДК «Октябрь» и в сквере 30-летия Победы. Новогодние «Матрешки» украсят сквер им. Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на ул. Красноармейской и сквер «Солнечная поляна», ДК «Октябрь» и пл. им. В.В. Куйбышева.Целый десант светящихся инсталляций «Снеговик с санями» высадится в скверах им. В. Высоцкого, им. Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова, «Камень космонавту», «Дубовый колок» и «Солнечная поляна», около музея им. П.В. Алабина, также в сквере на пересечении ул. Победы/ул. Гагарина, на территории 2 квартала в поселке Красная Глинка, на пл. им. В.В. Куйбышева.Кроме того, новые световые композиции «Фонарик» высотой 4,3 и 3,6 метров появятся у ЗАГС-а в поселке Управленческий на ул. Лазо, в сквере на пр. Ленина, д1 (пересечение ул. Осипенко/пр. Ленина) и на пл. им. В.В. Куйбышева. В сквере «Солнечная поляна» также поставят фоторамку.Привычные и полюбившиеся самарцам новогодние инсталляции «Царский павлин» и светодинамические фонтаны уже установлены на бульваре ул. Стара-Загора, «Жар - Птица» и фонтан «Царевна-лягушка» - у ДК «Нефтяников», на ул. Ленинградской снова поселятся «Медведь», «Избушка», «Новогодние шары», смонтирована гирлянда «Звездное небо».На пл. Кирова будут установлены композиция «Олень и олениха», «Дерево сакуры». На Аллее Трудовой Славы на пр. Кирова приземлился «Летчик с самолетом», светодиодные «Птицы» украсят ДК «Луч» и Самарский центр искусств на пр. Кирова,72а.Световые арки создадут новогоднее настроение в Яблоневом сквере, на ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, Волжском проспекте. Также завершается монтаж 9-ти световых арок на бульваре на ул. Революционной, напомним, это пространство также было благоустроено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Стоит отметить, что современные световые фигуры отличаются прочностью и экономичностью и смогут не один год прослужить для украшения города, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации