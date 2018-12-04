36 новый световых фигур украсят общественные пространства во всех районах Самары
4 декабря 2018 16:55
224
Еще на стадии обсуждения концепции новогоднего убранства города, глава Самары Елена Лапушкина заострила внимание на том, как важно и дальше развивать эти общественные пространства, делать их ещё более привлекательными и комфортными для жителей. Благодаря масштабному благоустройству в этом году во всех районах Самары появились новые центры притяжения для круглогодичного отдыха и прогулок горожан.
36 новых световых фигур представляют собой отдельные фотозоны, и обещают стать новыми достопримечательностями районов. Праздничные инсталляция «Арка Часы» высотой более 3 метров в ближайшее время появятся около ДК «Октябрь» и в сквере 30-летия Победы. Новогодние «Матрешки» украсят сквер им. Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на ул. Красноармейской и сквер «Солнечная поляна», ДК «Октябрь» и пл. им. В.В. Куйбышева.
Целый десант светящихся инсталляций «Снеговик с санями» высадится в скверах им. В. Высоцкого, им. Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова, «Камень космонавту», «Дубовый колок» и «Солнечная поляна», около музея им. П.В. Алабина, также в сквере на пересечении ул. Победы/ул. Гагарина, на территории 2 квартала в поселке Красная Глинка, на пл. им. В.В. Куйбышева.
Кроме того, новые световые композиции «Фонарик» высотой 4,3 и 3,6 метров появятся у ЗАГС-а в поселке Управленческий на ул. Лазо, в сквере на пр. Ленина, д1 (пересечение ул. Осипенко/пр. Ленина) и на пл. им. В.В. Куйбышева. В сквере «Солнечная поляна» также поставят фоторамку.
Привычные и полюбившиеся самарцам новогодние инсталляции «Царский павлин» и светодинамические фонтаны уже установлены на бульваре ул. Стара-Загора, «Жар - Птица» и фонтан «Царевна-лягушка» - у ДК «Нефтяников», на ул. Ленинградской снова поселятся «Медведь», «Избушка», «Новогодние шары», смонтирована гирлянда «Звездное небо».
На пл. Кирова будут установлены композиция «Олень и олениха», «Дерево сакуры». На Аллее Трудовой Славы на пр. Кирова приземлился «Летчик с самолетом», светодиодные «Птицы» украсят ДК «Луч» и Самарский центр искусств на пр. Кирова,72а.
Световые арки создадут новогоднее настроение в Яблоневом сквере, на ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, Волжском проспекте. Также завершается монтаж 9-ти световых арок на бульваре на ул. Революционной, напомним, это пространство также было благоустроено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Стоит отметить, что современные световые фигуры отличаются прочностью и экономичностью и смогут не один год прослужить для украшения города, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 декабря 2018 19:40
Санкт-Петербургская «Группа компаний «Мегаполис» стала победителем торгов на право изготовления новогодних арт-объектов для Самары. Благоустройство региона
98
4 декабря 2018 16:55
Современные световые фигуры отличаются прочностью и экономичностью и смогут не один год прослужить для украшения города. Благоустройство региона
223
4 декабря 2018 11:00
Каждый городской парк будет украшен по-своему. Благоустройство региона
205
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
93
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
556
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
542
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
238
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
387
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1626
ЖКХ
4 декабря 2018 09:43
В случае подписания концессионного соглашения с ООО «Самарские коммунальные системы» затраты войдут в инвестиционную программу предприятия. ЖКХ
247
3 декабря 2018 14:01
Время идет, долги продолжают расти. ЖКХ
247
3 декабря 2018 10:53
Первый скачок произойдет 1 января. ЖКХ
358
Экология
29 ноября 2018 09:44
Столбик термометра опустится до -23 градусов. Экология
409
28 ноября 2018 11:52
Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году. Экология
205
28 ноября 2018 11:29
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу. Экология
281
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
369
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
692
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
607
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1042
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1133
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1074
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
965
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
902
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1312
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1702
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1738
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2926
Мероприятия