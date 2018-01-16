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В районе Домов Эмо на Красноглинском шоссе в Самаре установят шумозащитные экраны

16 января 2018 12:31
56
В районе Домов Эмо на Красноглинском шоссе в Самаре установят шумозащитные экраны
Ремонтировать фасады этих зданий к чемпионату мира по футболу не планируется.

Ветхие Дома Эмо в Красноглинском районе Самары прикроют шумозащитными экранами. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, все шесть домов в 2014 году были исключены из областной программы капитального ремонта в связи с признанием их подлежащими расселению и сносу (их сроки до сих пор не названы). Ремонтировать фасады Домов Эмо к чемпионату мира по футболу не планируется, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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16 января 2018  12:31
В районе Домов Эмо на Красноглинском шоссе в Самаре установят шумозащитные экраны
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