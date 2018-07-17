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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Железнодорожном районе Самары обновят дождевую канализацию

17 июля 2018 13:28
123
В Железнодорожном районе Самары обновят дождевую канализацию
На эти цели выделят 11,4 млн рублей.

Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключило контракт с ООО «Строительная компания Сервис-Д» на выполнение работ. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.

— Компании передадут участок проспекта Карла Маркса от пересечения с Дачной до дома № 55, — говорится в документах закупки. — Здесь необходимо капитально отремонтировать и реконструировать коллектор дождевой канализации.

Во время ремонта подрядчики заменят 186 метров железобетонных труб различного диаметра. Их присоединят к имеющимся коммуникациям в 4 местах врезками. При необходимости после всех земляных работ строители уложат новый асфальт и приведут территорию в порядок.

Подрядчику необходимо закончить все работы в течение 60 дней. На эти цели из бюджета МП выделят 11 447 657 рублей, пишет 63.ру.

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Комментарии



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