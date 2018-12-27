В Самаре затянулся ремонт выхода со станции метро "Гагаринская"
27 декабря 2018 11:53
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В Самаре все еще не завершен ремонт одного из выходов станции метро "Гагаринская".
Он закрыт уже несколько месяцев из-за износа металлоконструкций, выход со станции сейчас только один. При этом в МП "Самарский метрополитен" обещали завершить работы до конца 2018 года, но сроки сдвинулись, пишет Самру.ру.
"На текущий момент проведены демонтаж старых и установка новых металлоконструкций, установлена опалубка для производства бетонирования и укладки плитки. Ввиду низких температур окружающего воздуха и для качественного выполнения работ сроки будут продлены на 1 квартал 2019 года", - сообщили в МП 26 декабря.
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