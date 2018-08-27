В Самаре пройдет открытый конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

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Во вторник, 28 августа, в 16.00 в Доме архитектора (Самара, ул. Чапаевская, 210) состоится презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького «Загородный парк».Конкурс является открытым и проводится в один этап. Для участия приглашаются архитекторы, дизайнеры, ландшафтные архитекторы и градостроители, которые могут привлечь в команду специалистов в областях инженерии, управления общественными пространствами, индустрии развлечений, культурного программирования, экономики, социологии, антропологии, дендрологии, экологии и природопользования.Призовой фонд конкурса:I место — одна премия 500 000 руб.;II место — две премии по 250 000 руб.;III место — три премии по 200 000 руб.;IV место — четыре премии по 100 000 руб.;V место — пять премий по 50 000 руб.Победа в конкурсе предоставляет победителю право на участие в последующих стадиях разработки проекта объекта в случае принятия решения о дальнейшей реализации на основе его концепции.Даты конкурса:сентябрь – октябрь 2018 г. - подготовка мероприятий архитектурного конкурса. Информирование участников конкурса, сбор заявок и конкурсных проектов, координация работы жюри, подготовка итоговой выставки конкурса.ноябрь 2018 - подготовка и проведение мероприятий по подведению итогов конкурса, проведение выставки проектов, торжественное награждение победителей конкурса. Презентация лучших проектов реконструкции парка, выполненных с учетом сохранения и рационального использования памятников природы и истории, а также выявления проблемных вопросов реновации территории значимого общественного пространства города, сообщает облправительство.