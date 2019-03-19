В Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы
19 марта 2019 12:59
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Также в областной столице планируют завершить капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Земеца, начатый в 2018 году. Трамваи, которые из-за ремонта сейчас не ходят по Заводскому шоссе, вернутся туда уже в конце апреля.
Кроме того, в планах на текущий год комплексный ремонт улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной и улицы Победы от проспекта Кирова до ул. Елизарова.
В этом году в Самаре отремонтируют большими картами (свыше 100 метров) 40,1 км городских дорог, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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Благоустройство региона
19 марта 2019 12:59
Большими картами (свыше 100 метров) отремонтируют 40,1 км городских дорог. Благоустройство региона
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