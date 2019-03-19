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В Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы

19 марта 2019 12:59
79
В Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы
Большими картами (свыше 100 метров) отремонтируют 40,1 км городских дорог.

Также в областной столице планируют завершить капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Земеца, начатый в 2018 году. Трамваи, которые из-за ремонта сейчас не ходят по Заводскому шоссе, вернутся туда уже в конце апреля.

Кроме того, в планах на текущий год комплексный ремонт улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной и улицы Победы от проспекта Кирова до ул. Елизарова.
В этом году в Самаре отремонтируют большими картами (свыше 100 метров) 40,1 км городских дорог, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com
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Комментарии



Благоустройство региона
19 марта 2019  12:59
В Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы
В Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы
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