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В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной

27 июня 2018 20:29
68
В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной
Также работы идут в сквере Санфировой на ул. Аэродромной.

В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной. На половине его длины старый асфальт заменили плиткой. Теперь предстоит уложить новые газоны.

Также работы стартовали в сквере имени Ольги Санфировой на улице Аэродромной, там начали обустраивать пешеходные дорожки.

Работы ведутся в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей Железнодорожного района проголосовали за обустройство этих зон на выборах 18 марта, голосование проводилось одновременно с выборами Президента РФ.

Фото: Дильдина Светлана.

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Комментарии



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