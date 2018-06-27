В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной
27 июня 2018 20:29
68
В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной. На половине его длины старый асфальт заменили плиткой. Теперь предстоит уложить новые газоны.
Также работы стартовали в сквере имени Ольги Санфировой на улице Аэродромной, там начали обустраивать пешеходные дорожки.
Работы ведутся в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей Железнодорожного района проголосовали за обустройство этих зон на выборах 18 марта, голосование проводилось одновременно с выборами Президента РФ.
Фото: Дильдина Светлана.
Фото по теме
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 июня 2018 20:29
Также работы идут в сквере Санфировой на Аэродромной. Благоустройство региона
43
27 июня 2018 13:28
В Самарской области только в этом году в порядок приведут 394 дворовые территории. Благоустройство региона
191
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
43
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
111
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
198
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
143
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
113
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
178
ЖКХ
27 июня 2018 10:57
80-летние трубы отправились на покой. ЖКХ
226
26 июня 2018 11:26
Одно из основных преимуществ работы нового оборудования – обеспечение стабильного давления в трубах. ЖКХ
314
22 июня 2018 13:19
Экипаж "Самарских коммунальных систем" выступал в составе сборной Самарской области по каякингу. ЖКХ
218
Экология
26 июня 2018 12:45
Мобильная экологическая лаборатория начала свою работу 3 мая и продолжит наблюдение до 1 августа. Экология
266
25 июня 2018 20:06
Сегодня в мире существует огромное количество экологических проблем. Причём они очень важны. И поэтому закрывать на них глаза не можно. Всё дело в том, что... Экология
52
25 июня 2018 13:20
Рыбу выпустили обратно в Волгу. Экология
326
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1718
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
607
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
686
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
159
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
108
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
116
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1002
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2323
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
100
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
493
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
780
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия