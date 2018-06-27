В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной: фото

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В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной. На половине его длины старый асфальт заменили плиткой. Теперь предстоит уложить новые газоны.Также работы стартовали в сквере имени Ольги Санфировой на улице Аэродромной, там начали обустраивать пешеходные дорожки.Работы ведутся в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей Железнодорожного района проголосовали за обустройство этих зон на выборах 18 марта, голосование проводилось одновременно с выборами Президента РФ.Фото: Дильдина Светлана.