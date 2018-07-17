В Самаре активно расчищают просеки ЛЭП

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» ведутся активные работы по реализации ремонтной программы текущего года. Одним из приоритетных направлений является расчистка трасс воздушных линий электропередачи. По состоянию на середину июля работы энергетики ведут с опережением графика.Расчистке просек традиционно уделяется повышенное внимание. При порывах ветра, ледяных дождях и грозах упавшее на провода дерево может привести к отключению электроснабжения. Кроме того, нерасчищенные просеки могут привести к пожарам в охранной зоне воздушных линий, а также существенно осложнить осмотр энергообъектов в зимний период.В рамках ремонтной программы 2018 года энергетикам филиала «Самарские распределительные сети» предстоит расчистить свыше 1000 га. В настоящее время уже 674 га освобождены от древесно-кустарниковой растительности – это 108% от запланированных работ на текущий период.Полностью все работы энергетики «Самарских распределительных сетей» должны завершить до начала отопительного периода 2018/2019 гг.