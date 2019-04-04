В 2019 году будет отремонтирована региональная трасса Новокуйбышевск-поселок Речников

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По многочисленным обращениям граждан в список объектов ремонта автодорог регионального значения 2019 года дополнительно включена трасса Новокуйбышевск-поселок Речников.Автомобильная дорога соединяет городские округа Новокуйбышевск и Самару и выполняет функцию «маятниковой миграции» населения между двумя городами. Протяженность участка ремонта составит 6,1 км. В ходе ремонта будут проведены работы по замене верхнего слоя покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон марки 20, обновлению бортового камня и дорожного полотна на остановках общественного транспорта. В 2019 году дорожники обновят 4 км автодороги, оставшиеся 2 км будут отремонтированы в 2020 году.Напомним, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%. Включение дополнительных объектов ремонта ускорит достижение данного показателя.Фото pixabay.com