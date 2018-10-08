Усадьбу Гагариных в Самарской области включили в туристический маршрут, но реставрировать ее никто не хо
8 октября 2018 12:41
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Здание 1870 года постройки селе Заборовка в 20 км от Сызрани, пережившее революцию и войну, заброшено с 2005 года. По мнению большинства опрошенных «СО» экспертов, княжеский дом интересен для туристов и на его базе можно открыть музей, проблема — цена реставрации и отсутствие инвесторов. Это подтвердили и недавние торги, где взять памятник в аренду за рубль в год, но с обязательством отреставрировать, никто не захотел.
Судя по всему, привлечь туристов локация без вложений в нее не сможет. В ответе на запрос «СО» администрация Сызранского района отметила, что усадьба давно включена в туристический маршрут «Блажен, кто сердцем предков чтит». В рамках проекта желающих знакомят с историей памятника архитектуры села Заборовка.
В отреставрированном состоянии фамильное гнездо Мусиных-Пушкиных в администрации города назвали перспективным для развития туризма в Сызрани. «Сам проект восстановления дома Гагарина актуален наличием в районе богатейших природных и культурных достопримечательностей», — заявляют там.
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Комментарии
Благоустройство региона
8 октября 2018 12:41
Судя по всему, привлечь туристов локация без вложений в нее не сможет. Благоустройство региона
108
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Благоустройство дворов и скверов по федеральному проекту под контролем общественности и активистов ОНФ. Благоустройство региона
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