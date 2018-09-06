Самарцы выберут место строительства Центра спортивных единоборств
6 сентября 2018 11:19
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На этот раз жители 63-го региона могут принять участие в определении места строительства еще одного крупного спортивного объекта - Центра Единоборств в Самаре.
Свои предложения по проектным решениям уже высказали знаменитые спортсмены Самарской области. В частности, уже решено, что в центре будут не только помещения для проведения тренировок и занятий, но и арены для организации соревнований национального и международного уровней по различным видам единоборств.
На строительство объекта, по оценкам экспертов, может уйти два года. В настоящий момент обсуждается вопрос о месте размещения Центра единоборств. Рассматриваются четыре варианта: возле стадиона «Самара Арена», возле стадиона «Орбита», в Южном городе или в Волгаре. Областное министерство строительства приглашает выразить свое мнение относительно перспектив строительства нового спортивного комплекса в этих локациях всех жителей губернии. Проголосовать можно на специальной странице проекта https://vmeste-region.ru/votes/411
Для этого необходимо зайти на сайт https://vmeste-region.ru/ или скачать мобильное приложение «ВМЕСТЕ. Самарская область», пройти простую регистрацию (для новых пользователей) и принять участие в голосовании: https://vmeste-region.ru/votes/411
Итоги опроса будут учитываться при проектировании и строительстве Центра Единоборств, а также при реализации аналогичных масштабных проектов в Самарской области.
Фото pixabay.com
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