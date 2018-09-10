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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы предложили обустроить Загородный парк-2 на окраине города

10 сентября 2018 14:00
63
Самарцы предложили обустроить Загородный парк-2 на окраине города
Жителям окраин не хватает прогулочных зон.

Окраины Самары нуждаются в благоустройстве. Об этом региональным и городским властям заявили местные жители. Они предложили сделать в лесу около поселка Рубежный Загородный парк-2, пишет 63.ру.

— Нам нужен парк культуры и отдыха. Жители Куйбышевского района, Южного города, Лопатино, Николаевки будут рады и очень признательны, — сказали местные жители.

Первый Загородный парк, который располагается на улице Ново-Cадовой сейчас готовят к реконструкции. Власти объявили конкурс на лучший проект. Специалисты обязательно должны предусмотреть прогулочные зоны, нестационарные объекты питания, малые архитектурные формы, парковки и туалеты, а также организацию зоны с аттракционами и спортивными площадками.
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