С начала недели с главных автомагистралей Самары вывезено более 12 тысяч тонн снега

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В период с 24 по 27 декабря для уборки региональных автомобильных дорог ежедневно было задействовано до 490 единиц техники. В Самаре в указанный период ежедневно работало до 143 единиц техники, максимальное количество уборочных машин задействовано в ночь с 26 на 27 декабря.С магистральных улиц города Самары с начала недели вывезено более 12 тыс тонн снега, максимальное количество снега вывезено в ночь с 25 на 26 декабря – 4076 тонн, а в ночь с 26 на 27 декабря 3810 тонн. Снег вывозится на три полигона, два из которых расположены в черте Самары, один - в Красноярском районе.Напомним, что к автомобильным дорогам регионального значения в Самаре относятся улицы Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, а также мостовой переход «Кировский». Вывоз снега осуществляется преимущественно в ночное время только с автомобильных дорог, расположенных в черте города.Для уборки всех региональных дорог используются комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы и шнекороторы.Всего с 1 по 27 декабря с магистралей Самары вывезено более 34 тыс тонн снега, сообщает пресс-служба облправительства.