Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября
17 августа 2018 09:29
71
В четверг, 16 августа, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин посетил Новокуйбышевск с инспекционным визитом дорог, отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также внутриквартальных проездов, средства на которые выделялись по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание проекту «Безопасные и качественные дороги». В августе перспективы реализации проекта в Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. «Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год», - подчеркнул Глава региона.
По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Новокуйбышевске выполнен ремонт 12-ти участков автомобильных дорог общей протяженностью 6,2 км. Это автодороги по улицам Дзержинского, Пирогова, Горького, Чернышевского, Успенского, Промышленной, Кирова, Кадомцева, Молодогвардейской, Репина, Кутузова и автодороги от НФТП до ул.Лугова.
На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 93,6 млн рублей.
В настоящее время работы по ремонту автодорог завершены.
«Физическое исполнение составляет 100%, сейчас идет процесс приемки дорог, оформления документации. Мы идем с опережением графика, по контракту работы должны быть выполнены до 31 октября, но мы планируем к 1 сентября закончить все работы», - говорит заместитель главы г.о. Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.
Иван Пивкин высказал ряд замечаний по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, а также по отсутствию комфортных съездов для маломобильных граждан.
В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ.
Также Иван Пивкин осмотрел дворовые территории, где ведется комплексный ремонт в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.
В ходе осмотра дорог и дворов врио министра также пообщался с жителями Новокуйбышевска, которые поделились своим мнением о ремонте дорог в городе, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 августа 2018 09:29
В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ. Благоустройство региона
70
16 августа 2018 16:16
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года. Благоустройство региона
228
16 августа 2018 12:55
Он расположится на набережной под центральным входом Струковского сада. Благоустройство региона
234
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1023
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
309
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
381
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
766
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
303
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
277
ЖКХ
16 августа 2018 13:48
Обращения от горожан с жалобами на различные компании поступают в «РКС-Самара» через все каналы связи. ЖКХ
180
14 августа 2018 17:15
8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника». ЖКХ
261
14 августа 2018 13:29
Компания Минобороны теряет право управлять жилыми домами в своем городке. ЖКХ
207
Экология
16 августа 2018 09:25
Он состоится в МЕГЕ. Экология
202
15 августа 2018 13:21
Речь идет о вывозе отходов. Экология
223
15 августа 2018 10:17
Предпринимаемые усилия уже дают результат. Экология
219
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
504
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1048
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
805
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1424
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1215
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1237
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
607
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
432
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1803
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1812
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3447
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2576
Мероприятия