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Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября

17 августа 2018 09:29
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Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября
В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ.

В четверг, 16 августа, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин посетил Новокуйбышевск с инспекционным визитом дорог, отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также внутриквартальных проездов, средства на которые выделялись по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание проекту «Безопасные и качественные дороги». В августе перспективы реализации проекта в Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. «Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год», - подчеркнул Глава региона.
По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Новокуйбышевске выполнен ремонт 12-ти участков автомобильных дорог общей протяженностью 6,2 км. Это автодороги по улицам Дзержинского, Пирогова, Горького, Чернышевского, Успенского, Промышленной, Кирова, Кадомцева, Молодогвардейской, Репина, Кутузова и автодороги от НФТП до ул.Лугова.
На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 93,6 млн рублей.
В настоящее время работы по ремонту автодорог завершены.
«Физическое исполнение составляет 100%, сейчас идет процесс приемки дорог, оформления документации. Мы идем с опережением графика, по контракту работы должны быть выполнены до 31 октября, но мы планируем к 1 сентября закончить все работы», - говорит заместитель главы г.о. Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.
Иван Пивкин высказал ряд замечаний по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, а также по отсутствию комфортных съездов для маломобильных граждан.
В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ.

Также Иван Пивкин осмотрел дворовые территории, где ведется комплексный ремонт в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.
В ходе осмотра дорог и дворов врио министра также пообщался с жителями Новокуйбышевска, которые поделились своим мнением о ремонте дорог в городе, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября
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