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Ремонт Заводского шоссе в сторону Авроры в Самаре стартует летом

4 апреля 2019 13:44
76
Ремонт Заводского шоссе в сторону Авроры в Самаре стартует летом
На участке приведут в порядок проезжую часть, сделают ливневку.

В этом году в Самаре начнется очередной этап ремонта Заводского шоссе - на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Авроры.
Как сообщили в департаменте градостроительства, работы начнутся после заключения соответствующего муниципального контракта (торги пока не объявлялись). Предположительно, они стартуют с июня.

На участке приведут в порядок проезжую часть, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, сделают ливневку.

В настоящее время (с лета 2018 года) Заводское шоссе реконструируют на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Земеца. Пока на дороге уложили лишь два слоя покрытия. Верхний слой будут укладывать в мае-июне, пишет Самру.ру.


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