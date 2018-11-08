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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Подъездами к «Самара Арене» займется «Спецтранс»

8 ноября 2018 13:37
107
Подъездами к «Самара Арене» займется «Спецтранс»
Таковы результаты торгов на право зимнего содержания дорог, ведущих к стадиону.

В аукционе, объявленном в начале октября, приняла участие только одна компания — «Спецтранс», принадлежащая Константину Шайтанову. В связи с тем, что ее заявка одобрена, видимо, именно с ней и будет заключен контракт.

В этом случае «Спецтрансу» предстоит следить за ул. Арена 2018, Дальней, 1-й и 2-й Стадионной и шестью проездами, начиная уже с 15 ноября и по 31 декабря 2018 года. Нужно не допускать скопления бытового мусора, грязи, пыли, надписей на стенах, дефектах на покрытиях. Стоимость контракта — 40 млн рублей.

«Спецтранс» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Бенефициар — Константин Шайтанов, другими компаниями он не владеет. Таких крупных госконтрактов «Спецтранс» раньше не заключал — наиболее масштабным был подряд на планировку грунта под строительство школы в Орловом овраге стоимостью 11,9 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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