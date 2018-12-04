Почти 12 тысяч квадратных метров льда зальют в этом году на территории парков Самары

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Парки Самары переходят на зимний режим работы и становятся площадками для комфортного и разнообразного зимнего отдыха.До 10 декабря на территории всех парков ведется работа по установке новогодних комплексов. В парке Дружбы завершают установку искусственной ели, похожие деревья в ближайшие дни появятся в парках Юрия Гагарина, Победы, 50-летия Октября. По одной большой сосне уже установили в парке «Воронежские озера», Струковском саду, в сквере Дубовая роща. Сборные конструкции новогодних деревьев установят также в парках «Молодежный» и Щорса, а в сквере Кузнецова нарядят растущую там ель.Каждый городской парк будет украшен по-своему. В этом году для создания праздничного настроения при оформлении общественных пространств используют разнообразные светодиодные гирлянды (бахрома, «фонарики», «снежинки»), светодиодные фигуры и прожекторы. Кроме того, планируют установить ледовые и снежные скульптуры футбольной тематики, как напоминание о Чемпионате мира по футболу.В четырех парках на этой недели начнут заливать катки, общая площадь которых составит 11650 кв.м. Это традиционные ледовые площадки в парке «Дружбы», «Победы», им. Ю. Гагарина. Кроме того, в этом году впервые в парке 50-летия октября будет залита хоккейная коробка и каток для массового катания. Самый большой каток площадью 8000 кв.м - в парке Гагарина, где заливают и дорожки. Стоит отметить, что для удобства отдыхающих на всех катках в парках организуют прокат спортивного инвентаря, а также горячее питание. С полным списком катков в Самаре можно ознакомиться здесь:http://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/skating-rinks-in-samara/.Также будут работать деревянные горки, организован прокат тюбингов.«В этом году парки Самары объединяют все зимние развлечения в одном месте. В предновогоднюю декаду и в период новогодних каникул мы постараемся сделать пребывание в парках максимально удобным, комфортным и разнообразным. До 10 декабря все работы по установке новогодних комплексов и заливке катков планируется завершить. Сейчас нам очень нужен снег для заливки хорошего льда », - говорит начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий в МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин.Перед новогодними праздниками и в период новогодних каникул развлекательная программа для посетителей разных возрастов будет организована в Струковском саду, парках Юрия Гагарина, Дружбы, Победы, 50-летия Октября, сообщает сайт горадминистрации.