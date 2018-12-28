Я нашел ошибку
Главные новости: 
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи и многое другое.
В Сбербанк Онлайн теперь можно дарить подарки из ассортимента маркетплейса Беру
Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» по собственному опыту знают, что ежегодно новогодние праздники сопровождаются засорами канализационных труб.
"РКС-Самара" предупреждают: "Не спускайте салаты в унитаз! И хорошее настроение не покинет в праздник вас"
В ходе которого оценила общее состояние района, уборку дворовых территорий и дорог от снега, а также убранство общественных пространств к Новому году.
Елена Лапушкина провела выездное совещание в Красноглинском районе
Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Тольятти с Центральной Площади пропала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади
Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска.
Верховный суд разрешил требовать компенсации от соседей, курящих на балконе
Для Самары – 1 900 рублей за перемещение одного транспортного средства.
В 2019 году в Самарской области изменятся тарифы на эвакуацию автомобилей и оплату штрафстоянок
В Приволжском районе приятель ударил топором гостя, обидевшего даму
В Приволжском районе приятель ударил топором гостя, обидевшего даму
В Самаре чаще покупают кошек Собак в среднем готовы были продавать почти в четыре раза дороже.
В Самаре чаще покупают кошек
сегодня  Пятница, 28 декабря, 15:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 68.88
-0.01
EUR 78.39
-0.13
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре

28 декабря 2018 12:55
154
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Его высота составляет 55 метров.

Сегодня, 28 декабря, в Самаре состоится тестовый запуск нового круглогодичного аттракциона.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, старое колесо обозрения в парке Гагарина из-за его небезопасности разобрали. Новое - выше, его высота составляет 55 метров. Кататься на нем можно круглый год, кабинки отапливаются.

Фото: скрин видео.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
153
28 декабря 2018  11:58
Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре подсветят 1,6 тыс. праздничных консолей
Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре подсветят 1,6 тыс. праздничных консолей
Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе. Благоустройство региона
92
27 декабря 2018  17:09
Всего к 31 декабря будет установлено 1595 консолей со светящимися архитектурно-художественными формами, 964 из которых – на Московском шоссе, 631 — на улице Ново-Садовой. Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе.
Московское шоссе и Ново-Садовую подсветят более 1,5 тыс праздничных консолей
Всего к 31 декабря будет установлено 1595 консолей со светящимися архитектурно-художественными формами, 964 из которых – на Московском шоссе, 631 — на улице... Благоустройство региона
372
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
910
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
662
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
633
Весь список
Всё в Дом
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
540
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
509
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
502
Весь список
ЖКХ
28 декабря 2018  15:01
Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» по собственному опыту знают, что ежегодно новогодние праздники сопровождаются засорами канализационных труб.
"РКС-Самара" предупреждают: "Не спускайте салаты в унитаз! И хорошее настроение не покинет в праздник вас"
Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» по собственному опыту знают, что ежегодно новогодние праздники сопровождаются засорами... ЖКХ
43
27 декабря 2018  22:48
Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы. Их расчищают особо тщательно.
В Самаре городские службы благоустройства не снижают темпа по уборке снега
Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы. Их расчищают особо тщательно.  ЖКХ
358
27 декабря 2018  15:39
Все виды сезонных работ, связанных с уборкой снега на территории Самары, находятся на усиленном контроле.
Эффективность расчистки снега в Самаре контролируют профильный департамент, главы районных администраций и общественники
Все виды сезонных работ, связанных с уборкой снега на территории Самары, находятся на усиленном контроле.   ЖКХ
257
Весь список

Экология
28 декабря 2018  11:20
В районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска укрепили берег Саратовского водохранилища Конструкция имеет протяженность 695 метров.
В районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска укрепили берег Саратовского водохранилища
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
138
27 декабря 2018  18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га.
По итогам 2018 года мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в СО выполнены в полном объеме
 На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
247
26 декабря 2018  12:58
Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти? Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь.
Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти?
Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь. Экология
231
Весь список


Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
153
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2906
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
284
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
330
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1948
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
784
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1279
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1126
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1489
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1865
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1998
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3228
Весь список

Мероприятия
Олег Бойко возложил цветы к памятнику «Российскому спасателю»
В Самаре инспекторы ГИБДД проведут акцию «Дед Мороз на страже дорог»
В лесопарке имени 60-летия Советской Власти состоится лыжная гонка "На призы Деда Мороза"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные