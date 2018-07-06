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На ремонт дорог в Петра Дубраве потратят 33 миллиона рублей
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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На ремонт дорог в Петра Дубраве потратят 33 миллиона рублей

6 июля 2018 10:59
96
На ремонт дорог в Петра Дубраве потратят 33 миллиона рублей
Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Объявлены торги на ремонт дорог в самарском поселке Петра Дубрава (Волжский район).
Подрядчику планируют заплатить 33 миллиона рублей из регионального и местного бюджетов. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Речь идет о следующих дорогах:

разворотная площадка у поликлиники
ул. Коммунаров (участок от ул.60 лет Октября – напротив магазина)
ул. Физкультурная (участок от ул.60-лет Октября до ул.Южная)
ул.Зеленая, Подлесная, Самарская, Вольская, Московская, Победы, Южная, 60 лет Октября, Партизанская, Лесная
Западный переулок, Офицерский переулок, Садовый переулок
ул.60 лет Октября
ул. Южная, пишет Самру.ру.

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Комментарии



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