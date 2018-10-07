На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре появился пешеходный переход
7 октября 2018 12:14
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В Самаре открыли новый пешеходный переход. Он появился на пересечении двух крупных транспортных магистралей: Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом сообщил в своём микроблоге депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
— Наконец-то оборудовали долгожданный пешеходный переход! А на месте снесённого незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого «бессмертного» самостроя, который не могли убрать 18 лет, прошёл ровно месяц, — рассказал депутат.
Напомним, оборудованию перехода мешал торговый павильон, который убрали в начале сентября. В магазинчике площадью 54,2 квадратного метра торговали продуктами. Его решили демонтировать после того, как региональный Минтранс подал в Арбитражный суд соответствующий иск. В будущем на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой планируют построить двухуровневую развязку, пишет 63.ру.
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Комментарии
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7 октября 2018 12:14
В будущем там планируют построить двухуровневую развязку. Благоустройство региона
91
6 октября 2018 20:07
На месте демонтированного незаконного павильона строители начинают класть плитку. Благоустройство региона
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