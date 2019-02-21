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На газон площади Славы в Самаре потратят больше четырех миллионов

21 февраля 2019 13:42
117
На газон площади Славы в Самаре потратят больше четырех миллионов
Здесь хотят высадить 14 тысяч растений.

На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство площади Славы. Здесь хотят высадить 14 тысяч растений на общую сумму больше четырех миллионов рублей.

В 2019 на обустройство цветников возле областного правительства выделят 4,3 миллиона рублей из регионального бюджета. В обязанности подрядчика входит удобрение растений, а также уборка цветников от мусора и листвы.

Согласно техническому заданию, на площади появятся петуния, цинерария, пеларгония, канны и сальвия. В общем — 14,6 тысячи единиц цветочной рассады. Заявку на участие в торгах будут принимать до 11 марта.

Напомним, реконструкция площади Славы началась еще в 2014 году. Стоимость ремонта уже исчисляется сотнями миллионов рублей. Так, в 2017 году только на обустройство газона потратили 11,2 миллиона рублей, пишет "Другой город".
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Комментарии



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