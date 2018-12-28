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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре подсветят 1,6 тыс. праздничных консолей

28 декабря 2018 11:58
93
Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре подсветят 1,6 тыс. праздничных консолей
Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова главные автомагистрали Самары - ул. Ново-Садовую и Московское шоссе - украсят к Новому году. Вдоль дорог завершается установка консолей с праздничной иллюминацией.

Всего к 31 декабря будет установлено 1595 консолей со светящимися архитектурно-художественными формами, 964 из которых - на Московском шоссе, 631 - на улице Ново-Садовой. Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе.

"Участкам автодорог, прилегающим к местам массового отдыха наших горожан в период новогодних праздников, уделено особое внимание. Мы знаем, что на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", в период новогодних праздников будут проводиться крупные культурно-массовые мероприятия. Поэтому под особым надзором - участок Московского шоссе между улицей Ташкентской и Волжским шоссе", - отметил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Кроме того, завершается праздничное оформление двух парковых зон, расположенных вдоль вышеуказанных автодорог.

В парке Мира на Московском шоссе (между улицами Масленникова и Революционной) иллюминацией в виде звезд, птиц и объемных деталей будут украшены 50 деревьев, также появятся 10 объемных фигур новогодних оленей.

На Комсомольском бульваре, расположенном вдоль ул. Ново-Садовой в районе Загородного парка, иллюминацией украсят 60 деревьев. Кроме того, уже установлена объемная светящаяся конструкция "Воздушный шар", пишет Волга Ньюс.


pixabay.com
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Комментарии



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