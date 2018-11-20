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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Историческую часть бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре начали отделывать

20 ноября 2018 13:08
239
Историческую часть бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре начали отделывать
Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Начались отделочные работы в исторической части здания бывшего ресторана «Аквариум», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 95. Заказчиком работ является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства», подрядчиком – ООО «ВИСТ».

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В марте - ноябре 1917 года здесь находился Самарский комитет большевиков, а в сентябре 1922 года была создана первая в области пионерская дружина. Дом построен в 1914 году по проекту архитектора М.Ф. Квятковского в стиле модерн по заказу самарских купцов Ивановых. Ранее в нем располагались общественные организации. В 1970-е годы была выполнена реконструкция — здание приспособили под театр юного зрителя. Появилась сценическая коробка, были изменены внутренняя планировка и объемно-пространственная структура.
В настоящее время, наряду с отделкой, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и монтажу сценического оборудования, работы по благоустройству территории. По их окончании здесь будет ставить спектакли кукольный театр. Выполнены работы по усилению и монтажу несущих конструкций здания, устройству кровли, монтажу оконных конструкций, проведены отделочные работы в здании пристроя, смонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации, системы пожарной и охранной сигнализации, электромеханическое оборудование большого и малого зрительных залов.

Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ – 4 квартал 2019 года, но подрядчик рассчитывает уложиться в срок до сентября. Сейчас работа ведется в плановом режиме, с соблюдением существующего графика. Необходимо завершить отделку внутренних помещений здания, смонтировать лифтовое оборудование, подключить здание к системе водоснабжения и электроснабжения, завершить монтаж сценического оборудования и завершить благоустройство прилегающей к объекту территории, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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