Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой

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В четверг, 25 октября, в областной столице состоялся ежегодный смотр дорожно-коммунальной техники. Оценить степень готовности коммунальных служб к работе в зимний период приехал первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.На улицы города этой зимой выйдут более 780 единиц спецтехники, среди них - погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля «КаМАЗ» и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Вся техника – всесезонная, со сменным оборудованием.«Город полностью готов к наступлению зимы. Только у муниципальных предприятий в собственности находится 403 единицы спецтехники. В том числе обслуживать улично-дорожную сеть будут 15 новых машин, которые мы закупили в этом году. Еще 380 единиц спецтехники управляющих компаний будут убирать дворовые территории», - рассказал Владимир Василенко.Кроме того, для содержания улиц уже закуплено 18 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 15,5 тысяч тонн химических реагентов. Работа коммунальных служб в этом году не обойдется без нововведений: на основных городских магистралях и центральных улицах специалисты будут применять экспериментальный антигололедный реагент – специальную двухкомпонентную смесь. По словам специалистов, такая смесь активнее растворяет наледь, что поможет ускорить процесс сбора и вывоза снега на полигоны, которые также уже подготовлены к зиме, сообщает горадминистрация.