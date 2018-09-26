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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре объяснили разницу в ремонте Заводского шоссе до и после Кирова

26 сентября 2018 13:52
113
В Самаре объяснили разницу в ремонте Заводского шоссе до и после Кирова
Ремонт Заводского шоссе завершится только в 2019 году.

В Самаре продолжается масштабный ремонт Заводского шоссе от ул. Земеца до ул. 22 Партсъезда.
25 сентября один из жителей города поинтересовался в твиттере, почему на участке шоссе от ул. 22 Партсъезда до пр. Кирова ведутся "капитальные" работы, а на участке от пр. Кирова до ул. Земеца "только заменили верхний слой".

"Экономия на жителях?", - заподозрил мужчина.

В департаменте городского хозяйства и экологии объяснили, в чем дело:

"На участке от 22-го до Кирова капитально ремонтируется ливневая канализация, поэтому идет вскрытие асфальта (открытым способом), на участке от Кирова до Земеца канализация находится в нормативном состоянии (происходит замена асфальтового покрытия, замена колодцев, дождеприемников)".

Ремонт Заводского шоссе завершится только в 2019 году, причем работы не будут прекращать даже с наступлением холодов, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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