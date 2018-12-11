175 га парка имени 60-летия Советской власти распланируют ради гарантий его сохранности
11 декабря 2018 11:40
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Всю прошлую неделю властям Самары пришлось успокаивать горожан, взбудораженных сообщением, что парк имени 60-летия Советской власти отдают под застройку. Поводом стало появление документа, разрешающего компании «Стройресурс» в течение года провести работы по планировке и межеванию всей территории парка.
В начале минувшей недели департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение департамента градостроительства, разрешающее компании «Стройресурс» Михаила Жукова распланировать 175 га в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, Алма-Атинской и Московского шоссе. Это практически вся площадь парка 60-летия Советской власти, приватизировать который в той или иной части пытаются с начала 1990-х годов. И, увы, в ряде случаев эти попытки имели успех для предпринимателей.
Между тем лесопарк до сих пор не застрахован от подобного рода тяжб. И пока не так много гарантий, что другой суд не встанет на сторону предпринимателей. Риски в данном случае связаны с тем, что даже та часть лесопарка, которая является муниципальной, до сих пор полностью на город не оформлена. Чтобы провести эту процедуру, необходимо разработать проект планировки и межевания, а это требует определенного финансирования.
В результате, как стало выясняться уже в процессе разбирательств минувшей недели, город смог заключить своего рода джентльменское соглашение с «Стройресурсом» на данные работы. Его результатом стало то самое распоряжение департамента градостроительства о разрешении планировки, которое вызывало бурную реакцию защитников парка. И вполне понятное беспокойство за его судьбу.
В результате представитель департамента градостроительства Сергей Шанов сообщил, что «Стройресурс» мог вообще не обращаться за данным разрешением к городским властям. У него имелось полное право пойти прямо в региональный минстрой и потребовать в семидневный срок выдать разрешение на строительство. «И такой вариант прогнозировался, — говорит Сергей Шанов. — Потому с этой организацией проводились беседы, где мы им рекомендовали пойти по пути разработки документации, публичных слушаний, обсуждений планов и только после этого принять окончательное решение. В результате инвестор вошел в процесс планировки». Это позволит муниципалитету в течение года получить проект планировки и межевания всей территории лесопарка, что в свою очередь становится подспорьем для завершения процедуры оформления парка в собственность города, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
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11 декабря 2018 11:40
Даже та часть лесопарка, которая является муниципальной, до сих пор полностью на город не оформлена. Благоустройство региона
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