20 апреля в Самаре пройдет первый пробный запуск фонтанов
26 марта 2019 13:37
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Обследование фонтанов в рамках подготовки к летнему сезону проведут специалисты МП «Спецремстройзеленхоз»
Предполагается, что первый пробный запуск станет некоей изюминкой общегородского субботника.
А в постоянном режиме городские фонтаны заработают с 1 мая, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии
Благоустройство региона
26 марта 2019 13:37
А в постоянном режиме они заработают с 1 мая. Благоустройство региона
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