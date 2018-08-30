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Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе в Самаре из-за ремонта?

30 августа 2018 13:20
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Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе в Самаре из-за ремонта?
От горожан поступает противоречивая информация.

Большегрузы во дворах и многокилометровые пробки — главная промышленная автоартерия города Заводское шоссе переживает капитальный ремонт от XXII Партсъезда до Земеца. От горожан поступает противоречивая информация: одни сообщают, что если раньше здесь ездить было невозможно, то сейчас стало просто невозможно. Вторые говорят, что заторов на Заводском нет. Как обстоит ситуация на самом деле? Журналисты 63.ru проинспектировали три главных перекрестка магистрали и вот что выяснили.

Заводское шоссе — многолетняя головная боль городских властей и ГИБДД. Состояние дорожного полотна здесь было ужасным. Деньги на ремонт нашлись только в прошлом году. Магистраль условно поделили на две части: от Авроры до XXII Партсъезда и от XXII Партсъезда до Земеца. На первом участке, исходя из состояния проезжей части, было решено провести реконструкцию. А на втором — капитальный ремонт.

Отрезок от Авроры до дома № 13 по Заводскому шоссе реконструировали в прошлом году: дорогу сделали четырехполосной. Мы публиковали подробный фоторепортаж о том, как это было.

Второй, от дома № 13 до XXII Партсъезда, пока не начинали. Скорее всего, работы стартуют уже в следующем году.

Зато 21 августа на участке от XXII Партсъезда до Земеца начался капитальный ремонт дороги. Мэрия официально сообщила, что на Заводском шоссе закрывается четная сторона участка от Земеца до XXII Партсъезда. Общественный транспорт пустили в объезд.

Но автомобилисты запутались: интернет-карты вслед за официальным сообщением администрации поставили «кирпич» на четной стороне на протяжении всего отрезка шоссе от Земеца до XXII Партсъезда.

Четная сторона от Кирова до Земеца оказалась открыта. Здесь специалисты отфрезеровали старый асфальт, положили новый и пустили движение. Сейчас рабочие оборудуют канализационные колодцы и тротуары.

А вот пробки по нечетной стороне в сторону Земеца на Заводском шоссе никуда не делись. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на этом участке в вечернее время достигает 3 км/ч.

Участок Заводское шоссе — Кирова: четная сторона по направлению в город здесь, как и анонсировала мэрия, закрыта. Пропускают только автомашины сотрудников заводов, которые здесь расположены.
Вновь вернуть транспорт на этот участок власти планируют не позже 1 октября.

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Комментарии



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