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Светлана Розно: «Все растения в Ботаническом саду на финансовом учете, мы ничего не должны потерять».

10 августа 2017 16:32
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 Директор Ботанического сада Самарского университета Светлана Розно прокомментировала новость о том, что Ботанический сад закрывается на ремонт.

«С 14 августа Ботанический сад закрывается на ремонт. По плану предстоит несколько этапов: ремонт ограждения. Ботанические сады во всем мире создаются для того, чтобы сохранять растения. Наша коллекция насчитывает 3,5 тысячи видов растений и нам нужно их сохранить. И растения у нас на первом месте — именно для них и делается ремонт. Также будет удалена сорная растительность, которая создает заросли: клен американский, вяз мелколистный — в народе его называю карагач. Если мы уберем эти растения, появятся новые участки, на которых можно посадить красивые растения для пополнения коллекции. Сад у нас большой — 34 гектара, а посадить растения некуда. Также здесь отремонтируют дорожки, их сделают грунтовыми, но они будут благоустроенные. Возможно, дорожек станет больше. Отремонтируют дамбу у Нижнего пруда, она сейчас ползет — ее укрепят. А еще устроят второй вход со стороны улицы Врубеля на пересечении с Московским шоссе. Все работы будут проводиться под наблюдением сотрудников Ботанического сада. Все растения в Ботаническом саду на финансовом учете, мы ничего не должны потерять. До зимы ремонт должен быть закончен».

 

 

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Комментарии



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