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Рынок на Авроре — Аэродромной в Самаре снесут до конца февраля

14 февраля 2019 12:42
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Рынок на Авроре — Аэродромной в Самаре снесут до конца февраля
Владельцев точки заставили зачистить участок через суд.

Самарцам придется попрощаться с рынком на Авроре — Аэродромной. Владельцев торговой точки заставили самостоятельно зачистить участок через суд. Об этом 63.RU сообщили в городской администрации.

— Департамент управления имуществом обратился в суд с иском к ООО «Спарта». Чиновники потребовали обязать владельцев торговых рядов освободить земельный участок площадью 1 363,1 кв. метра на Авроры — Аэродромной в течение месяца с моменты вступления судебного акта в силу. Судья встал на сторону администрации города. Тогда ООО «Спарта» попыталось обжаловать это решение, но кассационную жалобу коммерсантов оставили без удовлетворения 24 января 2019 года, — рассказали в мэрии.

Таким образом, ООО «Спарта» теперь обязано освободить земельный участок до конца февраля.

Рынок на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре официально работает с 2011 года. Постепенно торговые ряды разрослись и представляли из себя две территории. Одна из них функционировала без документов. А на второй, площадью 1363,1 кв. метра, располагались ларьки, землю под которыми владельцы рынка взяли в аренду. Договор компания заключила с Министерством имущественных отношений Самарской области на период от 30 марта 2011 года до 1 декабря 2012 года.

Обе территории с торговыми рядами благополучно просуществовали до 2015 года, когда мэрия Самары объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.

Затем администрация города в лице департамента управления имуществом во внесудебном порядке добилась погашения в Росреестре записи о том, что этот земельный участок является предметом договора аренды. По факту выходило, что торговые ряды на второй части рынка эксплуатируют незаконно. Собственник рынка узнал о действиях департамента только в мае 2017 года. Чтобы отстоять свои права, коммерсанты обратились за помощью в суд.

Владельцы рынка дошли до последней инстанции — Верховного суда РФ, где им отказали в передаче жалобы для рассмотрения на судебном заседании. Тем самым на судьбе торговых рядов поставили крест. Сохранить рынок не помог даже проект модернизации, который представил владелец торговых рядов.

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