Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil
16 декабря 2018 16:19
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— Никто не мешает им сюда приезжать с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе, — приводит слова Запашного пресс-служба Кремля.
В ответ на это Путин отметил, что появление Cirque du Soleil на постоянной основе в РФ можно рассматривать как борьбу за рынок.
— Распахивать ворота так уж не стоит. Посмотреть — это одно, а давать им тут развиваться на нашей почве, на нашей базе — совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей, — ответил президент России Запашному.
Также Путин пообещал, что займётся этим вопросом.
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