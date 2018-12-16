Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil

186

— Никто не мешает им сюда приезжать с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе, — приводит слова Запашного пресс-служба Кремля.В ответ на это Путин отметил, что появление Cirque du Soleil на постоянной основе в РФ можно рассматривать как борьбу за рынок.— Распахивать ворота так уж не стоит. Посмотреть — это одно, а давать им тут развиваться на нашей почве, на нашей базе — совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей, — ответил президент России Запашному.Также Путин пообещал, что займётся этим вопросом.