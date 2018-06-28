Заместитель полпреда Олег Машковцев провел заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах ПФО

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Участники совещания обсудили итоги применения «надзорных каникул» в округе в 2017 году, принимаемые на региональном уровне решения, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, а также положительные практики в сфере улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.В рамках заседания заслушаны выступления представителей Генеральной прокуратуры, МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и региональных бизнес-омбудсменов, обсуждены лучшие практики в организации эффективной совместной работы с органами власти в регионах ПФО, а также при взаимодействии с контрольно-надзорными ведомствами. По итогам мероприятия принято решение о формировании региональными уполномоченными перечня наиболее значимых вопросов, решение которых требует дополнительной проработки с участием аппарата полномочного представителя.Совет уполномоченных по защите прав предпринимателей в ПФО был создан по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в декабре 2013 года, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.