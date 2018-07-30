Железнодорожный оператор «Трансойл» выплатил дивиденды в размере 15 млрд рублей
30 июля 2018 23:56
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Это рекордные дивиденды компании за последние десять лет, следует из данных системы. До этого самые крупные выплаты были в 2013 году — 9,6 млрд руб. В прошлом же году на выплаты акционерам компания направила всего 7 млрд руб.
Выручка компании в 2017 году составила 86,5 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с 2016 годом, чистая прибыль — 13 млрд руб. (плюс 14%). Таким образом, дивиденды превысили прибыль за прошлый год: они были выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет.
«Трансойл» на 80% принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, 13% — у совладельцев «Трансмашхолдинга» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, 7% — у совладельца Globaltrans Андрея Филатова, сообщил РБК представитель компании. Таким образом, на долю Тимченко пришлось 12 млрд руб. дивидендов, Махмудов и Бокарев получили 1,95 млрд руб., Филатов — 1,05 млрд руб.
С чем связан такой рост дивидендов, представитель «Трансойла» не сказал. Представитель Тимченко также пока не ответил на запрос РБК.
«Трансойл» — крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов. Основными клиентами компании являются «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и НОВАТЭК. В 2016 году «Трансойл» получил три пятилетних контракта «Роснефти» на транспортировку 53 млн т нефтепродуктов на общую сумму 68,788 млрд руб.
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