Яндекс ищет продавцов для своего первого смартфона

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Обсуждение затронуло МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «М.Видео-Эльдорадо». По заверению одного из ритейлеров, договоренности пока не достигнуты.Модель «Яндекс.Телефона» с номером YNDX-000SB застветилась в реестре криптографических средств еще в июле. Близкие к Яндексу источнику заверяют, что смартфон мало чем отличается от «рядового китайца» за 10 – 12 тыс. руб.Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств. Это при том, что ежегодно в России продается около 28 млн смартфонов. Ориентировочная розничная цена составляла 14 990 руб., но из-за падения курса рубля цена увеличилась до 16 990 руб. Поговаривают и о цене в 20 тыс. руб.Старт продаж новинки состоится уже этой осенью.Фото: iphones.ru