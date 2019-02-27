Власти обещают, что максимальное подорожание бензина в 2019 году составит 4,3%
27 февраля 2019 20:23
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В своем интервью изданию «Газета.ру» министр напомнил, что рост цен на топливо в рознице в начале года был ожидаемым и был связан с повышением НДС с 18 до 20%. В среднем цена на бензин выросла на 50-80 копеек по сравнению с показателями последнего месяца 2018 года. Это не превышает прирост в 1,7%.
После введения повышенного НДС в некоторых регионах стоимость бензина снизилась. Также снижение цен было зафиксировано и в августе 2018 года.
По информации Росстата в начале прошлой недели средняя стоимость бензина марки АИ-92 в России равнялась 41,76 рублей/литр, марки АИ-95 – 45,05 рублей/литр, дизельного топлива – 47,08 рублей за литр. Беря за основу эти цены, можно просчитать стоимость бензина ближе к 2020 году. На АИ-92 43,56 рублей за литр, на АИ-95 46,99 рублей за литр, а на дизельное топливо – 49,1 рублей за литр.
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Если учитывать этот прогноз, то к концу 2019 года стоимость 1 литра бензина АИ-92 будет 44,06 рублей, стоимость литра бензина АИ-95 47,53 рублей, а дизельное топливо будет стоить 49,67 рублей за литр.
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