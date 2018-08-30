Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
30 августа 2018 19:55
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Бизнесмен Магомед Мусаев, президент холдинга Global Venture Alliance, приобрел российскую версию журнала Forbes и стал его новым владельцем, рассказали РБК два источника, близких к изданию. Еще один близкий к изданию источник сообщил о смене владельца, не назвав его имени.
Позднее Мусаев подтвердил РБК факт совершения сделки. По его словам, он наблюдал за конфликтом между владельцем российской версии журнала, холдингом ACMG, и редакцией и понял, что «ситуация зашла в тупик».
«Проекту оказался необходим собственник без конфликта интересов, который сможет гарантировать независимую редакционную политику. Американский Forbes Media видел именно меня таким человеком, а кризис последних месяцев в журнале ускорил мои размышления», — рассказал Мусаев. Он добавил, что приобрел 100% доли в компании «АС Рус Медиа», которая также издает журнал ОК!, но последний он намерен продать. Долю он купил на собственные средства. Другие детали сделки Мусаев не раскрыл.
Новый владелец журнала добавил, что и.о. главного редактора стал Николай Мазурин, который покинул этот пост в конце июля. Его предшественник, Николай Усков, стал редакционным директором Forbes и займется стратегическим развитием. Издателем стала Наталья Гандурина.
Бизнесмен добавил, что намерен предпринять шаги для обеспечения независимости редакции. Будет создан совет директоров, в который войдут представители владельца, представители редакции и независимые директора. Мусаев пригласил участвовать в этом совете бывших главных редакторов российской версии журнала, Максима Кашулинского, Елизавету Осетинскую и Эльмара Муртазаева.
Мусаев добавил, что у него пока не сформировалась стратегия развития журнала, но он рассчитывает подготовить ее до нового года.
По словам нового владельца журнала, американская компания Forbes Media, которая владеет журналом в США, приняла решение продлить лицензию российской версии с конца 2019 года до конца 2023 года.
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG. Владелец медиахолдинга Александр Федотов на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.
Владельцем журнала Forbes медиахолдинг ACMG стал в сентябре 2015 года, выкупив его у немецкого издательского дома Axel Springer. Расстаться с активом последний был вынужден после изменений в законодательстве в 2014 году: с 2016-го иностранцам запрещается владеть более 20% в российских СМИ. В рамках сделки ACMG также получил и другие издания — ОК!, Geo, «GEOлёнок», «Gala Биография» и портал finanz.ru. Сумма сделки не раскрывалась, но, по информации источников РБК, она составила примерно $7 млн. Как рассказывал в интервью РБК Александр Федотов, сразу после сделки активы он приобретал на собственные средства и для покупки кредит не привлекался. «Мы не будем вмешиваться в редакционную политику Forbes, но мы хотим, чтобы он был журналом про бизнес и экономику, — отмечал Федотов. — В России он немного чересчур политизирован. Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени».
Магомед Мусаев родился 13 июня 1963 года в Дагестане. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова (2000). Работал в комитете молодежных организаций СССР, затем возглавлял Российско-арабский университет (Москва). Входил в комиссию по архитектурно-планировочному развитию, реконструкции и застройке ВВЦ, которую возглавлял мэр Москвы Юрий Лужков. В 1998 году стал первым замгендиректора ВВЦ, в 2004 году — гендиректором. Тогда же «Коммерсантъ» указывал, что Мусаев — зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
В 2009 году Мусаев был снят с должности гендиректора ВВЦ. В 2010 году Генпрокуратура завершила проверку деятельности старого руководства ВВЦ, установив, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд руб. Обращения в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел из прокуратуры не последовало. После отставки Магомед Мусаев начал работу в структуре мэрии Москвы, откуда ушел после отставки Юрия Лужкова. Позднее возглавлял исполком совета при президенте Дагестана, который курирует вопросы «ускоренного инновационного развития республики и привлечения инвестиций в экономику».
Мусаев с 2011 года возглавил Global Venture Alliance, которая объединяет акселерационные программы для стартапов и площадки для венчурных инвестиций.
Фото: соцсети
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