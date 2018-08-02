В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод

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Поселок «Березовка» был участником государственной программы «Жилье для российской семьи». Площадь застройки составляла около 48 гектаров, к продаже предлагались 583 коттеджа площадью от 75 до 140 квадратных метров.Схема мошенничества повторяет первое уголовное дело, но размер ущерба уже другой — особо крупный.Проект должны были завершить к концу 2017 года, но весной 2016 года ФИА-банк лишился лицензии, а земля под поселком была арестована. Выяснилось, что фирма Кочуры не имела разрешения на строительство и была обременена долгами. На момент старта процедуры банкротства (январь 2017 года) сумма требований кредиторов составляла порядка 520 млн руб. при стоимости имущества в 220 млн руб. Предметом гражданских тяжб стали и личные долги Кочуры и его родственников.Недавно интерес к деятельности ИК «Недвижимость» проявили и силовики. В начале июля 2018 года по материалам проверки подразделения ЭБиПК было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» по факту подписания договора участия в долевом строительстве квартиры в «Березовке» с 30-летней Юлией Чичкиной, менеджером компании «Агентство путешествий». Сумма ущерба оценена в 930 тыс. руб. Со стороны ИК договор подписывал сам Кочура на основании «подложных документов». Преступление датировано июнем 2018 года, когда фирма уже банкротилась.Недавно в уголовном деле появился еще один похожий эпизод. Правоохранители считают, что по той же схеме экс-зампредправления ФИА-банка обманул 25-летнюю гражданку Евдокимову, воспитателя детского сада №23 «Волжские капельки». С ней был подписан договор покупки дома и земли на 1,114 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.