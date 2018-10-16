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Новости /  Экономика /  Бизнес  

В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс

16 октября 2018 15:34
106
Его оператором станет сеть «Синема Парк».
В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс.

Его оператором станет сеть «Синема Парк» олигарха Александра Мамута, выкупившая кинотеатр, передает "Самарское обозрение"


Фото:   "Самарское обозрение"
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