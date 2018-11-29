В регионе стартует спецпроект «Профессия «Предприниматель»

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Федеральная программа «Ты – предприниматель» в Самарской области при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Департамента развития предпринимательства и Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» запускает новый спецпроект «Профессия «Предприниматель»: экскурсии к бизнес-проектам и предприятиям Самарской области».В рамках проекта у старшеклассников и студентов появится возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается настоящий бизнес. Экскурсии будут проводиться как на крупные производства, так и на малые, которые готовы показать свое дело, поделиться секретами становления или дать возможность ребятам самим почувствовать себя предпринимателями.Основная цель таких экскурсий – познакомить ребят с региональными предпринимателями, показать их истории успеха, вдохновить ребят на занятие предпринимательством.Ранее программа уже проводила подобные экскурсии для своих участников – это были экскурсии к партнерам и выпускникам программы. Молодые предприниматели могут рассказать о своем проекте заполнив анкету .Для участия в экскурсиях необходимо заполнить анкету и оставить свои контактные данные, передает пресс-служба облправительства.Расписание экскурсий на ближайшее время:1) 30 ноября 15:00: кулинарная лавка «Белый Фартук» ТЦ «Гостиный двор», б-р Космонавтов, 3А, г. Тольятти2) 30 ноября 15:00 Пончиковая Coffee Jungle, Самарская 203, г. Самара3) 2 декабря 12:00 Пиццерия Додо Пицца Ленинградская 29, г Самара